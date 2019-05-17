السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن فتح نافذة التقديم لإصدار تراخيص التخفيضات لموسم عيد الفطر عبر نظام التخفيضات الالكتروني للفترة من 26 رمضان حتى 5 شوال 1440، حيث سيتمكن أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الالكترونية من تقديم طلب تراخيص التخفيضات الموسمية دون أن يتم الخصم من رصيد التخفيضات المتاحة سنويا.
ودعت التجارة أصحاب المحلات التجارية والمتاجر الالكترونية في المملكة إلى التقدم بطلب رخص التخفيضات الموسمية والاستفادة من هذه الخدمة، عبر الدخول على نظام التخفيضات الالكتروني Sales.mci.gov.sa واختيار نوع الترخيص واستكمال باقي الإجراءات عبر البوابة الالكترونية.
وتمكن الخدمة المستفيدين من تسديد رسوم الرخص الكترونيا عبر نظام سداد، وأخيرا طباعة الترخيص.
يذكر أن نظام التخفيضات الالكتروني تم إطلاقه من قبل الوزارة بالتعاون مع شركة ثقة لخدمات الأعمال مطلع أبريل من العام الماضي، وذلك من مبدأ وحرص الوزارة على تقديم خدماتها الكترونيا بشكل سهل لمستفيديها.
كانت هذه تفاصيل خبر تراخيص تخفيضات العيد متاحة عبر النظام الالكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.