شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: تغييرات شاملة فى مجلس إدارة الشرقية للدخان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن الجمعية العامة غير العادية للشركة الشرقية للدخان ستحدد شكل مجلس الإدارة القادم للشركة بعد إقرار انتقالها من قانون 203 لسنة 1991 قانون قطاع الأعمال العام إلى قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

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وأضاف مصطفى، أنه سيتم انتخاب 4 أعضاء جدد ممثلين للمساهمين بجانب تعيين الشركة القابضة لـ 5 أعضاء بناء على النظام الأساسي الجديد للشركة، وستعقد الجمعية غير العادية يوم 2 يونيو المقبل لإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتعيين الأعضاء الجدد وسط توقعات بتغييرات شاملة فى المجلس.