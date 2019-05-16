صندوق تنمية الموارد البشرية يوضح شروط الالتحاق في أكاديمية هدف للقيادة

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أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، شروط الالتحاق في أكاديمية "هدف" للقيادة، حيث أتاح الصندوق ستة شروط للانضمام للبرنامج، الذي يهدف إلى تطوير قيادات المستقبل من منسوبي منشآت القطاع الخاص بالمملكة، دعماً للتوطين النوعي المتميز لقيادات لها القدرة على التخطيط الإبداع والابتكار.

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وقال الصندوق إن شروط الانضمام لأكاديمية هدف للقيادة تتمثل في: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون على رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، وحاصلا على شهادة البكالوريوس على الأقل، وأن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن 5 سنوات، وخبرة في الإشراف والإدارة لا تقل عن سنتين، وإتقان اللغة الإنجليزية، مشيرا إلى أنه بإمكان الراغبين في الالتحاق بالأكاديمية والتسجيل فيها الاطلاع على تفاصيل أوسع من خلال زيارة البوابة الالكترونية المخصصة لذلك على الرابط:https://hrdfacademy.sa

وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالمياً والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالمياً، حيث تتجسد أهداف الأكاديمية في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.

ونحو مراحل تنفيذ البرنامج التدريبي للقيادات بالأكاديمية، تشتمل المرحلة الأولى على التسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، بينما في المرحلة الثانية، يقدم للمرشح تدريب مباشر لمدة 5 ايام وتوزيع المشروعات تطبيق التعلم، في حين تتضمن المرحلة الثالثة من البرنامج عودة المتدرب الى جهة عمله لمدة 4-6 أسابيع لتطبيق ما تعلمه في البرنامج، فيما يتم خلال المرحلتين الرابعة والخامسة، التدريب المباشر لمدة خمسة أيام، وتقديم ومناقشة المشروعات وحفل التخرج.