شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجارى وارتفاع المصرية للاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاذ شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات.

وتراجع رصيد شهادات إيداع شركات البنك التجارى الدولى إلى 11.027 مليون شهادة، فيما ارتفع رصيد شهادات الشركة المصرية للاتصالات إلى 168.526 مليون شهادة

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واستقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ حديد عز عند 115.955 مليون شهادة، مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 386.773 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية عند 20.230 مليون شهادة، نعيم القابضة عند 73.194 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس عند 177.128 مليون شهادة، بالم هيلز للتعمير عند 696.049 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.569 مليون شهادة، جى بى أوتو عند 293.172 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع عامر جروب عند 301.096 مليون شهادة، والإسكندرية للزيوت المعدنية عند 306.023 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 42.774 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية - دومتى 61.248 مليون شهادة.