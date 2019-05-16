شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 16-5-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 16-5-2019، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط بيعية من المؤسسات الأجنبية، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 748.948 مليار جنيه.

إيقاف تداول 22 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 22 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس. إيقاف تداول 22 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 22 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، المهندس للتأمين، سيدى كرير للبتروكيماويات، رمكو لإنشاء القرى السياحية، المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، البويات والصناعات الكيماوية-باكين.

كما تم إيقاف تداول العامة للصوامع والتخزين، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، مطاحن مصر العليا، العبور للاستثمار العقارى، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، دلتا للإنشاء والتعمير، جهينة للصناعات الغذائية، الصناعات الغذائية العربية-دومتى، المالية والصناعية المصرية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الحديد والصلب المصرية، مصر للألومنيوم.

البورصة تخسر 6.8 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط بيعية من المؤسسات الأجنبية، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 748.948 مليار جنيه. البورصة تخسر 6.8 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات بضغوط بيعية من المؤسسات الأجنبية، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 6.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 748.948 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 78 مليون ورقة مالية بقيمة 399 مليون جنيه، عبر تنفيذ 13.4 ألف عملية لعدد 170 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 56.5% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 36.53%، والعرب على 6.97% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 55.93% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 44.06%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 40.6 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 5.1 مليون جنيه، 14.4 مليون جنيه، 3.6 مليون جنيه، 14.6 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 13659 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 2053 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 16910 نقطة.

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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 608 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 1546 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 457 نقطة.

وارتفعت أسهم 28 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 101 شركات، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

جمعيات عامةقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس، التنبيه على 12 شركة بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية مستقبلاً. جمعيات عامةقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس، التنبيه على 12 شركة بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية مستقبلاً.

وتشمل قائمة شركات المخاطبة وهى بالم هيلز للتعمير، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ايديتا للصناعات الغذائية، المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، الدولية للتأجير التمويلى (إنكوليس)، الشمس للإسكان والتعمير، العربية للخزف (سيراميكا ريماس)، المنصورة للدواجن، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، جولدن تكس للأصواف، السويس للأكياس، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى.

وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.