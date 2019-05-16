الاقتصاد

سعر اليورو اليوم الخميس 16-5-2019 وتراجع العملة الأوروبية بالبنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الخميس 16-5-2019، على مستوى كافة البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، مسجلا فروقا من بنك لآخر، ليبلغ فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 19.03 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع، فيما بلغ فى تعاملات بنك الإسكندرية 19.01 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع.

 

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وفى عدد آخر من البنوك، جاء سعر اليورو الأوروبى اليوم، كالتالى:

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

19.04 جنيه للشراء.

19.19 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.03 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

19.03 جنيه للشراء.

19.17 جنيه للبيع.

 

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سعر اليورو فى بنك البركة

18.97 جنيه للشراء.

19.28 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.03  جنيه للشراء.

19.17  جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.09  جنيه للشراء.

19.21 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.01 جنيه للشراء.

19.17 جنيه للبيع.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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