شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع لليوم الثالث على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات الخميس لليوم الثالث على التوالي على الرغم من صعود الدولار أمام أغلب العملات االرئيسية، لكن المعدن الصناعي تلقى دعماً من هدوء القلق حيال الحرب التجارية.



وبعد قرارات متبادلة برفع الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة والصين، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فرض حظر على أي شركات محلية بعدم استخدام تكنولوجيا شركة "هواوي" الصينية.

Advertisements



وترى إدارة "ترامب" وغيرها من الدول في الغرب أن تكنولوجيا "هواوي" تكشل مخاطر على الأمن القومي وربما تستخدم بعض أدواتها في التجسس لصالح الحكومة الصينية.



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 97.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.7 نقطة وأقل مستوى عند 97.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسعىر النحاس عقود تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 14:01 جرينتش بنسبة 0.8% إلى 2.76 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 2.77 دولار وأقل سعر عند 1.74 دولار.