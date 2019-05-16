شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يواصل التحليق عاليا مسجلا مستوى أعلى جديد خلال 8 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بأكثر من7% بالتعاملات الفورية يوم الخميس لتواصل مكاسبها القوية لليوم الرابع على التوالي ، مسجلة مستوى أعلى جديد فى ثمانية أشهر ، مع استمرار الطلب الاستثماري القوي على ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 07:02 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 266.90$ بارتفاع قدره 18.42$ بنسبة 7.4%،حيث سعر الافتتاح عند 248.48$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 274.15$ الأعلى منذ 5 أيلول/سبتمبر 2018،وأدنى سعر عند 242.00$.

حقق الايثريوم بالأمس ارتفاعا بنسبة 14.25% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بعد إعلان سامسونج الدفع عن طريق شبكة الايثريوم.

وبفضل الارتفاع الكبير فى الايثريوم ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس إلى إجمالي 264 مليار$ ،والذي يعد أعلى مستوى منذ آب/أغسطس 2018.

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ارتفعت حصة الايثريوم من التداولات فى سوق التشفير منذ يوم الاثنين من حدود 9% إلى 11.0% والذي يعد أعلى مستوى منذ شباط/فبراير الماضي ، مع استمرار الطلب الاستثماري القوي على ثاني أكبر عملة رقمية فى العالم.

تبنت شركة سامسونج عملاق التكنولوجيا العالمي فى كوريا الجنوبية الدفع عن طريق شبكة الايثريوم.

حظيت شركة سامسونج بالكثير من الاهتمام من مشجعي التشفير على مدار الأشهر القليلة الماضية ،خاصة مع إطلاق محفظة العملات الرقمية على جهازها المتطور "جالاكسي أس 10 ".

تتيح المحافظة تخزين العملات الرقمية والمفاتيح العامة والخاصة ،وعلى الرغم من ظهور شعار البتكوين على صور ما قبل النشر فى وقت مبكر،الإ أن المحفظة تدعم فقط فى الوقت الحالي رموز الايثريوم ،ويعتقد أن تدعم البتكوين فى مرحلة ما قادمة.

من ناحية أخرى ،أظهرت أحدث الأبحاث فى سوق التشفير، أن أكثر قليلا من 376 شخصا يمتلكون حوالي 33% من وحدات الايثريوم فى العالم ،والكثير من هؤلاء الأشخاص من حيتان التشفير ومن المؤسسين ،ويحتفظ هؤلاء بأصولهم فى محافظهم الخاصة وليس فى محافظ بورصات التشفير.