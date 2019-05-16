شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع قطاع فيلادلفيا الصناعي يتجاوز التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر فيلادلفيا التصنيعي لشهر أيار/مايو مسجلا مستوى 16.6 نقطة،أفضل من التوقعات التي أشارت إلى نمو 10.0 نقطة ، أفضل من القراءة السابقة التي سجلت نمو 8.5 نقطة ،هذا البيان إيجابي للاقتصاد الأمريكي.

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