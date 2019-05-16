شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع تصريحات البناء في الولايات المتحدة أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش تصريحات البناء لشهر نيسان/أبريل بنحو 1.30مليون ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنحو 1.29 مليون ، أفضل من القراءة السابقة 1.29 مليون المعدلة من 1.27 مليون ، هذا البيان إيجابي للاقتصاد الأمريكي.

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