شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع قرب أعلى مستوى فى أسبوعين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة عن قطاعي الإسكان والصناعة.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.1 % إلى مستوى 97.44نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.36 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.25 نقطة.

حقق المؤشر بالأمس ارتفاعا بأقل من 0.1% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 97.50 نقطة ،وجاءت المكاسب محدودة بعد بيانات ضعيفة عن مبيعات التجزئة الأمريكية خلال نيسان/أبريل.

Advertisements

لا يزال المستثمرين فى إقبال حاليا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، خاصة بعد تقييم التطورات الجديدة حول الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،وقيام الحكومة الأمريكية بفرض عقوبات على شركة هواوي الصينية.

ينتظر المستثمرين عدد من البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة فى وقت لاحق اليوم ، عن قطاعي الإسكان والصناعة ،أهم القطاعات المكونة للاقتصاد الأكبر فى العالم.

عن قطاع الإسكان تصدر تصريحات البناء المتوقع 1.29 مليون خلال نيسان/أبريل من 1.27 مليون فى آذار/مارس ، وعدد المنازل المبدوء في إنشائها المتوقع 1.21 مليون منزل من 1.14 مليون منزل بالقراءة السابقة.

وعن قطاع الصناعة يصدر مؤشر فيلادلفيا الصناعي المتوقع 10.0 نقطة فى أيار/مايو من 8.5 نقطة فى نيسان/أبريل.