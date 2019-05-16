الفضة ترتفع بدعم استمرار تعافي أسعار النحاس

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتستأنف مكاسبها التي توقفت بالأمس ، يأتي هذا الارتفاع بدعم استمرار تعافي أسعار النحاس بالسوق العالمي ، ويكبح المكاسب ارتفع الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى فى أسبوعين مقابل سلة من العملات.
ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.2% حتى الساعة 11:17 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 14.81$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 14.78$،وسجلت الأعلى عند 14.82$ ،والأدنى عند 14.75$.
أنهت أسعار الفضة تعاملات الأمس مستقرة دون أي تغيير يذكر ، بعدما حققت فى اليوم السابق ارتفاعا بنسبة 0.3%.
ارتفعت أسعار النحاس يوم الخميس بنسبة 0.7% ، لتواصل صعوده لليوم الثالث على التوالي ، مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أربعة أشهر ، بدعم آمال تحفيز الاقتصاد فى الصين "أكبر مستهلك للمعادن فى العالم".
ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.1% ، ليواصل صعوده لليوم الرابع على التوالي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين ، عاكسا استمرار ارتفاع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، الأمر الذي يضغط سلبا على أسعار الفضة والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.
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