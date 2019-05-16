شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم فى أوروبا ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي بدعم آمال تأجيل الرسوم الأمريكية على السيارات الأوروبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ، مع تحسن معنويات المستثمرين حيال إمكانية حل الخلافات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، خاصة بعد الإعلان عن خطة لتأجيل الرسوم الأمريكية على السيارات الأوروبية لمدة تصل إلى ستة أشهر.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بحوالي 0.5% حتى الساعة 10:57 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار التعافي من أدنى مستوى فى شهرين ،وبعد صعود قوي لقطاع صناعة السيارات.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليواصل صعوده لليوم الثالث على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الخضراء .

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تصدر قطاع صناعة السيارات قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، بعد الإعلان عن خطة أمريكية لتأجيل الرسوم الإضافية على السيارات المستوردة من أوروبا ،ومن المتوقع صدور القرار الرسمي يوم السبت المقبل.

أكد تليفزيون CNBC يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة تخطط لتأجيل التعريفة الجديدة على السيارات وقطع الغيار المستوردة من أوروبا لمدة تصل إلى ستة أشهر ،لمنح المفاوضين التجاريين المزيد من الوقت لحل الخلافات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.5% ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.6% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.5% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بنسبة 0.75% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.3%.