شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل التراجع بفعل تباطؤ الطلب الاستثماري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، بالإضافة إلى تباطؤ الطلب الاستثماري على الأصول الآمنة ،خاصة بعد انتعاش الأسهم فى أوروبا و الولايات المتحدة.

تراجعت أسعار الذهب بحوالي 0.2% حتى الساعة 10:48 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,294.25$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,296.63$،وسجلت أعلى مستوي 1,298.76$ ، وأدنى مستوي 1,293.73$.

فقدت أسعار الذهب بالأمس نسبة 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 1,303.32$ للأونصة ، بالإضافة إلى تعافي مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.

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ارتفعت الأسهم فى أوروبا يوم الخميس للجلسة الثالثة على التوالي مدعومة بصعود قوي لقطاع صناعة السيارات ،وفى الولايات المتحدة ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ، وصعدت الأسهم الأمريكية يومي الثلاثاء والأربعاء على التوالي.

تأتي تلك الارتفاعات فى أسواق الأسهم بعدما قال مسؤولين فى الإدارة الأمريكية إنه من المتوقع إن يؤجل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تطبيق التعريفة الجمركية على السيارات وقطع الغيار المستوردة من أوروبا لمدة تصل إلى ستة أشهر ،لمنح المفاوضين التجاريين المزيد من الوقت لحل الخلافات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بحوالي 3.23 طن متري لينزل الإجمالي إلى 733.23 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوي منذ 5تشرين الأول/أكتوبر 2018.