شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع لليوم الثالث على التوالي بفعل التوترات فى الخليج العربي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ،بفعل مخاوف من أن تؤدي التوترات الجيوسياسية فى منطقة الخليج العربي إلى تعطل إمدادات النفط ، ويدعم الأسعار أيضا انخفاض إنتاج النفط فى الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي ،وطغي ذلك على زيادة مخزونات الخام التجارية لأعلى مستوى منذ أيلول/سبتمبر 2017.

بحلول الساعة 09:30بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 62.60$ للبرميل من مستوي الافتتاح 62.07$،وسجل أعلى مستوي 62.66$ ،وأدنى مستوي 62.06$.

وصعد خام برنت إلى مستوي 72.33$ للبرميل من مستوي الافتتاح 72.02$ ،وسجل أعلى مستوي 72.42$ ،وأدنى مستوي 71.89$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأربعاء ارتفاعا بنسبة 1.3% ،وصعدت عقود برنت بنسبة 1.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

نقلت طائرات هليكوبتر موظفين أمريكيين من السفارة الأمريكية فى بغداد يوم الأربعاء فى إجراء احترازي أثارته المخاوف بشأن التهديدات المتصورة من إيران.

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يأتي الإجراء الأمريكي بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة التي تعرضت لها منشآت نفطية حيوية فى السعودية ،وأعمال تخريبية تعرضت لها ناقلتي نفط سعوديتين قبالة ساحل الإمارات العربية المتحدة.

وعلى حساب كل الدلائل يقف وراء تلك الهجمات جماعة الحوثي فى اليمني والموالية لإيران هذا من جانب ،ومن جانب أخرى تقوم جماعات شيعية مدعومة من إيران على حسب معلومات استخباراتية أمريكية بنشر صواريخ قرب قواعد للقوات الأمريكية فى العراق.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض إنتاج النفط فى البلاد بحوالي 100 ألف برميل فى الأسبوع المنتهي 10 أيار/مايو ، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي ، لينزل الإجمالي إلى 12.1 مليون برميل يوميا.

وبالنسبة للمخزونات التجارية أعلنت الوكالة الأمريكية زيادة الأسبوع الماضي قدرها 5.8 مليون برميل يوميا،على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 0.8 مليون برميل ، فى ثالث زيادة أسبوعية خلال شهر.

وعلى حسب هذه البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 472.4 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى للمخزونات الأمريكية منذ أيلول/سبتمبر 2017 ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للنفط بالعالم.