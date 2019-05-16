شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتراجع بأكثر من 2.5% متخليا عن الذروة فى 10 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بأكثر من 2.5% بالتعاملات الفورية يوم الخميس بصدد تكبد أول خسارة خلال أربعة أيام ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجلت الأسعار فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى عشرة أشهر ، فى طريقها أيضا للتخلي عن مستويات الحاجز النفسي عند 8,000$.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 08:55بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول7,995$ بانخفاض قدره 209$ بنسبة 2.55%،حيث سعر الافتتاح عند 8,204$،وسجلت أعلى مستوي عند 8,390$ الأعلى منذ 25 تموز/يوليو2018 ، وأدنى سعر عند 7,850$.

حقق "البتكوين" يوم الأربعاء ارتفاعا بنسبة 2.7% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار الطلب الاستثماري القوي على العملة الرائدة فى سوق التشفير.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس بحوالي 2 مليار$ إلى إجمالي 250 مليار$ ،وسجلت فى وقت سابق من التعاملات إجمالي 264مليار$ ،والذي يعد أعلى مستوى منذ آب/أغسطس 2018.

Advertisements

تراجعت هيمنة البتكوين على التداولات بالسوق الرقمية من 60.52% يوم الثلاثاء ،والذي يعد أعلى مستوى منذ نيسان/أبريل 2017 ، إلى حدود 56% يوم الخميس ، فى علامة على تباطؤ الطلب على أكبر عملة رقمية فى العالم لصالح عملات أخرى ،خاصة الايثريوم الذي يحقق صعودا واسعا فى الوقت الحالي.

ارتفعت العقود الآجلة للبتكوين فى بورصة CME إلى رقم قياسي جديد عند 33,700 عقد فى 13 أيار/مايو الجاري ،وهو رقم أعلى بكثير من الرقم القياسي السابق عند 22,500 عقد الذي تم تداوله فى 4 نيسان/أبريل الماضي.

دعم الطفرة الأخيرة فى الأسعار عدد من الشائعات ،كان أحدها أن موقع eBay سيبدأ فى قبول العملات المشفرة ، غير إن الشركة نفت سريعا تلك الأنباء.

من ناحية أخرى،يتوقع بعض خبراء التشفير بعد الحركة الصعودية الأخيرة حدوث مستويات تشبع شرائي حاليا ستؤدي إلى حدوث انكماش فى الأسعار لبعض أسابيع.

وفى الوقت نفسه تحتاج أسعار أكبر عملة رقمية فى العالم"البتكوين" إلى المزيد من الزخم الإيجابي حتى تحافظ على التداول أعلى الحاجز النفسي عند 8,000$.