الان تتابع تراجع صادرات جازبروم الروسية 7.3% على أساس سنوي في 1 يناير-15 مايو والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قالت شركة جازبروم الروسية المنتجة للغاز، اليوم الخميس، إنها صدرت 72.3 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى دول خارج الاتحاد السوفيتي السابق في الفترة من أول يناير إلى 15 مايو، بانخفاض 7.3% عن الفترة ذاتها قبل عام.
وذكرت الشركة، أن إنتاجها من الغاز الطبيعي خلال تلك الفترة بلغ 202 مليار متر مكعب، بارتفاع 2.1% على أساس سنوي.
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