شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الخميس 16-5-2019 وتراجع العملة السعودية مقابل الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الريال السعودى تراجعا أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الخميس 16-5-2019، نهاية الأسبوع المصرفى، بالغا 4.52 جنيه للشراء، و4.55 جنيه للبيع مقابل 4.54 جنيه للشراء و4.56 جنيه للبيع أمس، وفقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى الآن، فيما بلغ سعره فى بنك بلوم مصر 4.53 جنيه للشراء، و4.56 جنيه للبيع.

واختلف سعر الريال السعودى من بنك لآخر، ورغم تراجعه على مستوى كافة البنوك، إلا أن سعر الريال ارتفع فى بنوك عن بنوك أخرى، حيث بلغ المتوسط الأعلى لسعر الريال السعودى فى السوق المصرفى المصرى 4.54 جنيه للشراء، و4.56 جنيه للبيع والذى سجلته تعاملات البنك المصرى الخليجى.

فيما بلغ المتوسط الأقل 4.38 جنيه للشراء، و4.59 جنيه للبيع، سجلته تعاملات بنك التعمير والإسكان، أم متوسط سعر الريال السعودى بشكل عام والذى أعلنه البنك المركزى المصرى، فبلغ وفقا لآخر تحديثات البنك 4.53 جنيه للشراء، و4.57 جنيه للبيع.

وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، كما يلى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.53 جنيه للشراء.

4.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.52 جنيه للشراء.

4.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.52 جنيه للشراء.

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4.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.46 جنيه للشراء.

4.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.50 جنيه للشراء.

4.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.51 جنيه للشراء.

4.55 جنيه للبيع.