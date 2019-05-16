صافى أرباح بنك ناصر الاجتماعى يقترب من مليار جنيه بالعام المالى 2019/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد فريد عبدالله، رئيس القطاع المالي ببنك ناصر الاجتماعى، عن تطورات صافى أرباح البنك خلال الفترة االأخيرة، لافتا إلى أنها بلغت 254 مليار جنيه فى العام المالى 2017/2018، و780 مليون جنيه في 31 مارس 2019، ومتوقع لها في الموازنة الجديدة 2019/2020، قرابة الـ 983 مليون جنيه.
وأكد في حديثه لنواب لجنة الخطة والموازنة، أنه يتم إعداد الموازنة الخاصة بالبنك اقتداء بنمط الموازنة العامة للدولة، وأنهم يملكون مزيدا من الخطط لتعظيم الأرباح وتقديم أداء ماليا جيدا في كل عام عن سابقه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، المُنعقد الآن بمجلس النواب لمناقشة موازنة وزارة التضامن الاجتماعي والجهات التابعة لها عن العام المالي 2019/2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.
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