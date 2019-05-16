شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تطالب 12 شركة بالالتزام بإرسال قرارات الجمعية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس، التنبيه على 12 شركة بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية مستقبلاً.

وتشمل قائمة شركات المخاطبة وهى بالم هيلز للتعمير، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ايديتا للصناعات الغذائية، المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، الدولية للتأجير التمويلى (إنكوليس)، الشمس للإسكان والتعمير، العربية للخزف (سيراميكا ريماس)، المنصورة للدواجن، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، جولدن تكس للأصواف، السويس للأكياس، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى.

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وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.