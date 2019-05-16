هل البورصة مرآة للاقتصاد المصرى؟ .. خبير سوق المال يجيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلاحظ خلال الفترة الماضية ، رغم تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى، وافتتاح مشروعات قومية ضخمة، أن البورصة تعانى من أداء سلبى أثر على تراجع مؤشراتها بشكل كبير، وانخفاض أحجام التداول. ونطرح تساؤلا مفاده: "هل فعلا البورصة مرآة للاقتصاد؟"، ويجيب على هذا التساؤل رانيا يعقوب عضو اللجنة الاستشارية لسوق المال بهيئة الرقابة المالية. Advertisements تقول رانيا يعقوب، إن نظرية البورصة مرآة للاقتصاد صحيحة، ولكن فى مصر هذه المرآة صورتها مشوهة، وذلك لعدة أسباب أبرزها؛ انخفاض حجم رأس المال السوقى للبورصة، والذى لا يتعدى 14% من الناتج القومى الإجمالى، وهذه نسبة ضئيلة لا تعكس أى أخبار إيجابية للاقتصاد الكلى على البورصة، والتى تأثرت سيولتها بسبب عدة قرارات اتخذت على مدار الفترة الماضية مما أثر سلباً على أداء البورصة. وفقد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية 251 نقطة خلال الـ4 جلسات الماضية، وخسر رأس المال السوقى 10.3 مليار جنيه.

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