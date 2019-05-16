شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار الذهب اليوم فى مصر جنيهين وعيار 21 يهبط لـ613 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 16-5-2019 فى مصر، انخفاض طفيف بقيمة جنيهين فى سوق الصاغة، بالتزامن مع تراجع سعر أوقية الذهب عالميا من 1298 دولار إلى 1295 دولار.

وتأثر سعر الذهب فى مصر، أيضا بتراجع سعر الدولار لأقل مستوى له فى عامين، حيث سجل الذهب فى مصر 613 جنيها للجرام، بالنسبة لعيار 21 وهو الأكثر رواجا فى سوق الصاغة بمصر.

وقال مهدى عبد الفاتح عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن سعر الذهب عيار 21 يسجل الآن 613 جنيها للجرام وعيار 18 سجل 525 جنيها للجرام وعيار 24 يسجل 699 جنيها للجرام، والجنيه الذهب سجل 4904 جنيها.

وأضاف لـ"الخليج 365"، أن السوق لن يستقر عند هذه الأسعار فى ظل استمرار تحرك سعر الذهب عالميا صعودا وهبوطا، مشيرا إلى أن تطورات سعر الدولار فى مصر قد تؤدى إلى مزيد من التراجع فى سعر الذهب الساعات القادمة.

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وكانت أسعار الذهب شهدت زيادة ملحوظة الأيام الماضية تزامنا مع التصعيد الأمريكى الصينى، وفرض رسوم جمركية جديدة متبادلة بين الدولتين، وهو ما رفع سعر المعدن الأصفر، نتيجة زيادة الطلب عليه.

وذكر خبراء متابعة سوق الذهب، أن المخاوف المرتبطة بالاتفاق التجاري مع الصين هي التي تجعل أسعار الذهب متماسكة بعض الشيء، لكن بعد الإعلان عن إرجاء ترامب فرض رسوم على السيارات، وقع المستثمرون في حيرة ولم يعرفوا أي طريق يسلكوا، الأمر الذى صب فى استقرار الأسعار عالميا حتى الآن.