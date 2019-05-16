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شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل الخليج يكسر دعم تركيبة فنية سلبية – تحليل صباحي – 16-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم بيت التمويل الخليجي (GFH) الانخفاض في آخر جلساته ، ليكسر دعم تركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج المثلث المتماثل ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.78% بما يعادل -2.00 نقطة ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 75.00 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 65.60 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 65.60 ومستوى المقاومة 72.70 .
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