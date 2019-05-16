شكرا لقرائتكم خبر عن سفن يرتفع بدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 16-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر استناد سهم شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (SHIP) لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، جاء ارتفاعه الأخير ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.80% بما يعادل 11.00 نقطة ، وذلك وسط تداولاته باتجاه شبه جانبي على المدى القصير ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 420.00 استعداداً لمهاجمته . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 385.00 ومستوى المقاومة 420.00 .

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