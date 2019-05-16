شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجية يحاول تعويض بعض خسائره – تحليل صباحي – 16-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الخليجية للاستثمار البترولي (بتروجلف) (GPI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول تعويض بعض خسائره السابقة ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 1.74% بما يعادل 0.40 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements ولهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 24.50 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 22.20 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.20 ومستوى المقاومة 24.50 .

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