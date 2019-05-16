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شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي - 16-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مصرف الإنماء (1150) في آخر جلساته ، ليلامس من جديد لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في محاولة منه لتعويض بعض خسائره السابقة ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 2.55% بما يعادل 0.62 ريال ، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 23.00 ، طيلة استقراره أدنى مستوى 25.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.96 ومستوى المقاومة 26.00 .
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