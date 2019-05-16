شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 16-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مصرف الراجحي (1120) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول بذلك تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.09% بما يعادل 1.40 ريال ، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق على المدى القصير .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم تصحيحياً خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 70.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 66.08 من جديد استعداداً لكسره .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 66.08 ومستوى المقاومة 72.00 .