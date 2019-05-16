شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يرتفع بتأثير دعمه الحالي – تحليل صباحي – 16-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر ثبات مستوى الدعم المهم 11.57 والذي كنا قد أشرنا إليه بتقاريرنا السابقة ، ارتفع سهم كيان السعودية للبتروكيماويات (2350) في آخر جلساته ، ليحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وتعويض بعض خسائره السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.85% بما يعادل 0.22 ريال ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 12.86 ، ليستهدف مستوى الدعم 11.57 من جديد استعداداً لكسره .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.57 ومستوى المقاومة 12.86 .