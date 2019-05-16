الاقتصاد

سابك لم يستطع الحفاظ على مكاسبه - تحليل صباحي – 16-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم سابك (2010) لأعلى سعر له عند 114.80 ، ارتد منه انخفاضاً ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات ، ليغلق على انخفاض بلغت نسبته -0.18% بما يعادل -0.20 ريال ، وذلك وسط محاولات السهم تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول .

 

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 115.0 ، ليستهدف مستوى الدعم 108.00 استعداداً لكسره .

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 108.00 ومستوى المقاومة 115.00 .

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