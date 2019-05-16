شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يعيد اختبار خط اتجاه هابط – تحليل صباحي – 16-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم إعمار (4220) على ارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.92% بما يعادل 0.26 ريال ، ليعيد بذلك اختبار مقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، بالتزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

Advertisements

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 8.50 استعداداً لكسره ، طيلة ثبات المقاومة 9.50 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.50 ومستوى المقاومة 10.00 .