صرف رواتب العاملين في الدولة الخميس المقبل بمناسبة رمضان وعيد الفطر

كتب: محمود الجمل

أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف رواتب وأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة، بما فيها المحول على البنوك، والخاصة بشهر مايو الحالي، بداية من الخميس المقبل الموافق 23 مايو، في إجراء استثنائي بمناسبة حلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

وكانت وزارة المالية برئاسة الدكتور محمد معيط، أصدرت كتابا دوريا الشهر الماضي، بكّرت فيه موعد صرف رواتب وأجور أبريل الحالي، بداية من 22 حتى 30 أبريل الحالي، بدلا من المواعيد المعتادة شهريًا، التي تحدد موعد الصرف في الفترة من 24 إلى 28...