كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار رقم 68 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2016 والموقع في القاهرة بتاريخ 23 ديسمبر 2018. وينص الاتفاق على أن "تُمكن حكومة ألمانيا الاتحادية حكومة جمهورية مصر العربية أو أي جهة مستلمة أخرى تشترك الحكومتان في اختيارها من الحصول من بنك التعمير الألماني على قروض مجموعها 102 مليون و500 ألف يورو، وذلك لاستخدامها في عدة مشاريع، كإعادة تأهيل محطات كهرباء مائية ومشروعات الطاقة المتجددة (محطة...

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كانت هذه تفاصيل خبر السيسى يوافق على اتفاقتين مع ألمانيا بـ 150 مليون يورو لدعم مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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