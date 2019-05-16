19.8مليون فرد يستخدمون الإنترنت فى تحميل الألعاب والفيديو خلال 2018



كتبت- هبة حسام

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصـاء اليوم الخميس، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمى لمجتمع المعلومات الذى يحتفل به يوم 17 مايو من كل عام، والذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ويوافق يوم تأسيس الاتحاد الدولـى للاتصالات(ITU) وتوقيـع الاتفاقيـة الدوليـة الأولى للبرق فى عام 1865 مـن أجـل التركيز على أهميـة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وبمناسبة اليوم العالمى لمجتمع المعلومات، أعلن جهاز الإحصاء عددا من المؤشرات الهامة فى هذا الإطار، أبرزها، أن عدد أفراد الأسر، الذين يستخدمون الإنترنت فى تحميل...