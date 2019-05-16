انخفاض أسعار الذهب جنيهين وعيار 21 يهبط لـ613 جنيها

كتب – إسلام سعيد



سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 16-5-2019 فى مصر، انخفاض طفيف بقيمة جنيهين فى سوق الصاغة، بالتزامن مع تراجع سعر أوقية الذهب عالميا من 1298 دولار إلى 1295 دولار.

وتأثر سعر الذهب فى مصر، أيضا بتراجع سعر الدولار لأقل مستوى له فى عامين، حيث سجل الذهب فى مصر 613 جنيها للجرام، بالنسبة لعيار 21 وهو الأكثر رواجا فى سوق الصاغة بمصر.

وقال مهدى عبد الفاتح عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن سعر الذهب عيار 21 يسجل الآن 613 جنيها للجرام وعيار 18 سجل 525 جنيها للجرام وعيار 24 يسجل 699 جنيها للجرام، والجنيه الذهب سجل 4904...