شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحتاج لعزم قوي– تحليل -16-5-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بتقديم تداولات جانبية ضعيفة محاولا بذلك الثبات ضمن النطاق السلبي المقترح سابقا, نذكر بأهمية تحقيقه لكسر الدعم المستقر عند 2.7220 ليتمكن بذلك من استئناف الهجوم السلبي والذي يستهدف بدوره مستوى 2.6500 وصولا نحو 2.5370 بتداولات الفترة المتوسطة.

سنعتمد حاليا على تشكيل مستوى 2.7700 لحاجز إضافي أمام أي اندفاع تصحيحي صاعد ليقلص ذلك من فرص تكبد خسائر تغيير الاتجاه قبل الوصول نحو المحطات السلبية المذكورة سابقا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7700 و 2.6500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بتحقيق الكسر