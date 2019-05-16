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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يستمر بالزحف السلبي– تحليل - 16-5-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر البلاتين تشكيله لزحف سلبي ليستقر بذلك دون محور المتوسط المتحرك 55 ليحافظ بشكل عام على تمركزه ضمن محاور القناة الهابطة والذي يعتمد على قوة المقاومة المستقرة عند 890.00.
حاليا وبمحاولة وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع فإن ذلك سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم السلبي ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو الهدف الأول المستقر عند 825.00 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 749.00 خلال الفترة المتوسطة.
نطاق التداول المتوقع ما بين 870.00 و 800.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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