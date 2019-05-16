الباوند مقابل الين يلامس الهدف الثاني- تحليل - 16-5-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر الزوج الضغوط السلبية الإضافية مؤخرا بتشكيله لموجات هابطة جديدة محققا بذلك الهدف السلبي الثاني والمستقر عند 140.40 ليضغط بذلك على مستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي, قد يضطر السعر حاليا لتشكيل بعض الارتداد الإيجابي اللحظي لحين تجميعه لعزم سلبي جديد ليساهم ذلك بتحقيق كسر الحاجز الحالي ليستهدف بذلك المحطة السلبية التالية والمستقرة عند 139.10.
يجب التنويه إلى أهمية ثبات المقاومة الإضافية المستقرة عند 142.85 ليقلص ذلك من فرص الارتداد التصحيحي الصاعد والذي قد ينتج عنه خسائر غير متوقعة قبل الوصول للهدف السلبي المقترح سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 141.30 و 139.10
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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