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شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يرتد من الدعم- تحليل - 16-5-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس هبوط سلبي جديد ليواجه بذلك الدعم الإضافي المستقر عند 122.00 تقريبا والذي شكّل بدوره الهدف المنتظر للتقرير السابق, قوة هذا الدعم أجبرت السعر على تشكيل ارتداد إيجابي لحظي ليزيد ذلك من فرص تجميعه لعزم سلبي جديد وليكرر بذلك محاولات كسر الدعم بهدف الوصول نحو المحطة السلبية التالية والمتمثلة بمستوى 121.20.
نلاحظ من الرسم المرفق تمركز السعر ضمن محاور القناة الرئيسية الهابطة وبانحصاره دون الحاجز المستقر عند 123.50 فإن ذلك يؤكد استسلامه لسيطرة الميل الهابط لنبقى بانتظار تحقيقه للكسر المطلوب خلال الفترة القريبة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 123.15 و 122.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الهابط
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