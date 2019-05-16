شكرا لقرائتكم خبر عن المانيا, سهم اديداس يكرر المحاولات الصاعدة -تحليل - 16-5-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن سعر السهم تمسكه بسيطرة الميل الصاعد بتقديمه لإغلاقات إيجابية متكررة فوق الدعم الإضافي المتمثل بمستوى 232.60 محاولا بذلك تجديد الضغط على القمة المستقرة عند 256.40, يستمد السعر القوة الإيجابية بتمركزه ضمن محاور القناة الرئيسية الصاعدة لنتوقع وصول قريبا نحو المقاومة المحورية والمتمثلة بمستوى 263.40. استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء يدعم توقعنا الصاعد بتقديمه لعزم إيجابي جديد ليسهل بذلك مهمة الوصول نحو المقاومة الرئيسية المذكورة سابقا. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما 247.50 و 263.40 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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