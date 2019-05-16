شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الباوند يخترق المقاومة– تحليل – 16-5-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

تعرض سعر الزوج مؤخرا لضغوط إيجابية قوية لنلاحظ تشكيله لموجه صاعدة متجاوزا بذلك المقاومة المستقرة عند 0.8690 معلنا بذلك استعداده لتشكيل تداولات صاعدة جديدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

كذلك ثبات المتوسط المتحرك 55 بقرب المقاومة المخترقة فإن ذلك يؤكد تشكيله لدعم إضافي ليؤكد بذلك احتجاز السعر ضمن النطاق الصاعد لنتوقع بذلك انجذابه أولا نحو 0.8755 ومن ثم ليحاول الوصول نحو 0.8840 بتداولات الفترة القادمة.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8700 و 0.8755

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد