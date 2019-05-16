- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الباوند يخترق المقاومة– تحليل – 16-5-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم
تعرض سعر الزوج مؤخرا لضغوط إيجابية قوية لنلاحظ تشكيله لموجه صاعدة متجاوزا بذلك المقاومة المستقرة عند 0.8690 معلنا بذلك استعداده لتشكيل تداولات صاعدة جديدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة.
كذلك ثبات المتوسط المتحرك 55 بقرب المقاومة المخترقة فإن ذلك يؤكد تشكيله لدعم إضافي ليؤكد بذلك احتجاز السعر ضمن النطاق الصاعد لنتوقع بذلك انجذابه أولا نحو 0.8755 ومن ثم ليحاول الوصول نحو 0.8840 بتداولات الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8700 و 0.8755
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو مقابل الباوند يخترق المقاومة– تحليل – 16-5-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.