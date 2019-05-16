شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يؤكد الاختراق – تحليل - 16-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر اللايتكوين بتحقيق هدفنا المنتظر عند 98.84 واخترقه ليغلق الشمعة اليومية فوقه، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد بفعالية على المدى اللحظي والقصير، والذي ينتظم داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الإشارة إلى أن المحطة التالية تتمثل باختبار مستوى 106.20.

وبالتالي، سيبقى الميل الصاعد مسيطراً خلال الفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 98.84.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 98.84 والمقاومة 110.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد