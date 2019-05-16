- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يؤكد الاختراق – تحليل - 16-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر اللايتكوين بتحقيق هدفنا المنتظر عند 98.84 واخترقه ليغلق الشمعة اليومية فوقه، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد بفعالية على المدى اللحظي والقصير، والذي ينتظم داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع الإشارة إلى أن المحطة التالية تتمثل باختبار مستوى 106.20.
وبالتالي، سيبقى الميل الصاعد مسيطراً خلال الفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 98.84.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 98.84 والمقاومة 110.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر سعر اللايتكوين يؤكد الاختراق – تحليل - 16-05-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.