شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يحقق مزيد من الأهداف الإيجابية – تحليل - 16-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الإيثريوم بالارتفاع بقوة ليقترب من هدفنا الثاني المنتظر عند 254.00، ونتوقع استمرار الميل الصاعد لاختبار حاجز مقاومة مهم للتداولات قصيرة الأمد عند 260.90، حيث يمثل اختراق هذا المستوى مفتاح امتداد الموجة الصاعدة على المدى القصير والمتوسط.
وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 225.00 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 240.00 والمقاومة 260.90
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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