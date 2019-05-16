شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:46 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.13% إلى مستويات 109.46 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.60 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 109.34.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت استقرار النمو عند 0.3% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في آذار/مارس الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص النمو إلى 0.2%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.2% مقابل 1.3%، متفوقة على التوقعات عند 1.1%.

Advertisements

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 11 من أيار/مايو والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 8 ألف طلب إلى 220 ألف طلب مقابل 228 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في الرابع من هذا الشهر تراجعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 1,680 ألف طلب مقابل 1,684 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان وصدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وتصريح البناء، واللتان قد يعكسان ارتفاعاً خلال نسيان/أبريل، حيث من المتوقع أن توضح تصاريح البناء ارتفاعاً 1.4% إلى 1,287 ألف تصريح مقابل تراجع 1.7% عند 1,269 ألف في آذار/مارس، كما قد تظهر المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً 6.2% إلى 1,209 ألف منزل مقابل تراجع 0.3% عند 1,139 ألف منزل.

كما تتطلع الأسواق أيضا من قبل أكبر دولة صناعية عالمياً للكشف عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 10.0 مقابل 8.5 في نيسان/أبريل الماضي، وصولاً إلى الحديث المرتقب لنائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد حيال التوقعات للسياسة الاقتصادية والنقدية في الندوة السنوية للجمعية الوطنية للضرائب في واشنطون.