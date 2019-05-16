شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد اللايتكوين من الأعلى لها في أحدى عشرة شهراً لتعكس استقرار سلبي أعلى حاجز 100$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت اللايتكوين بما يفوق الواحد بالمائة أو بأكثر من 1.3$ اليوم الخميس لتعكس ارتدادها من الأعلى لها منذ 12 من حزيران/يونيو الماضي ضمن عمليات تصحيحية محدودة لمكسبها الموسعة الأخيرة في أعقاب التقرير التي تطرقت في مطلع هذا الأسبوع لإبرام مؤسسة لايتكوين عقد شراكة مع موقع تراقالا دوت كوم وإطلاق بورصة شتوتجارت الألمانية عقود آجلة للعملة الرقمية اللايتكوين (إل-تي-سي) للتداول عليها.

وفي تمام الساعة 05:14 صياحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 1.32% إلى مستويات 100.80$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 102.07$ بعد أن حققت الأدنى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 97.00$، بينما حققت الأعلى لها في أحدى عشرة شهراً عند 107.53$، وتبلغ القيمة السوقية لخامس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة حالياً نحو 6.20$ مليار.

هذا ولا تزال اللايتكوين تحقق مكاسب أسبوعية بقرابة التسعة عشرة بالمائة وتعد بصدد ثالث مكاسب أسبوعية لها على التوالي، كما تعكس مكاسب شهرية تفوق الثمانية وثلاثين بالمائة وتعد بصدد خامس مكاسب شهرية لها على التوالي، موضحة أطول مسيرات مكاسب شهرية لها في عامين مع عودة شهية المخاطرة لدى المستثمرين حيال الأصول الرقمية هذا العام عقب الخسائر الموسعة لتلك الأصول العام الماضي.

Advertisements

ونود الإشارة لكون العملة الرقمية المشفرة اللايتكوين استفادت هذا الأسبوع من إبرام مؤسسة لايتكوين عقد شراكة مع موقع تراقالا دوت كوم سيمكن مستخدمي العملة الرقمية المشفرة من توفير ما يصل إلى أربعين بالمائة من تكاليف حجوزات الفنادق الخاصة بهم عن طريق تطبيق لواف-والت والذي يعد تطبيق محفظة لنظام تشغيل الاندرويد والـأي-أو-أس للايتكيون.

كما استفادت أيضا اللايتكوين من إطلاق بورصة شتوتجارت التي تعد ثاني أكبر بورصة في ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو خدمات التداول على الأوراق المالية المتداولة في البورصة "أي-تي-إن-أس" لكل من اللايتكوين (إل-تي-سي) والربيل (إكس-إر-بي) في مطلع هذا الأسبوع، حيث أعلنت البورصة الألمانية يوم الاثنين الماضي أن شركة إكس-بي-تس بروفيدر ومقرها السويد ستصدر أربعة أوراق مالية.

ونود الإشارة لكون، تلك الأوراق المالية ستتبع أسعار اللايتكوين والربيل في علاقتهم باليورو والكرونا السويدي، وقد تم أتاحت خدمات التداول وعمليات البيع والشراء عليهم، ويذكر أن "أي-تي-إن-أس" هو عبارة عن سند دين غير مضمون يتم تداوله في البورصة، مثل الصناديق المتداولة في البورصة :إي-تي-أف-أس" تسمح هذه المنتجات للمستثمرين بالمضاربة على تلك الفئات من الأصول، بما في ذلك العملات الرقمية دون شرائها بشكل مباشر.

وفي سياق أخر، فقد أفادت بعض التقرير الأسبوع الماضي بأن الايتكوين تعتزم أطلق محفظة لوحيه بالتعاون مع كوبو، وذلك عقب كشف مؤسسة لايتكوين عن خططتها للتعاون مع منصة كوبو لمحافظ العملات الرقمية المشفرة لإنشاء جهاز للمستخدمين يجعلهم قادرين على تأمين أرقامهم السرية لعملاتهم الرقمية، ومن المتوقع أن تكون تلك المحفظة اللوحية مصنوعة من الألمونيوم المقاوم للماء، النار والتآكل وقد تبلغ تكلفة الجهاز اللوحي 49$.