شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار الاسترالي للجلسة الرابعة على التوالي للأدنى له في خمسة أشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي، حينما اختبر الأدنى له منذ 19 من آذار/مارس من عام 2009 أمام الدولار الأمريكي وذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:21 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.16% إلى مستويات 0.6917 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6928، بعد أن حقق الزوج الأدنى له في خمسة أشهر عند 0.6893، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6948.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة معهد ملبورن لتوقعات المستهلكين للضغوط التضخمية والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 3.3% مقابل 3.9% في نيسان/أبريل الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق العمل والتي أوضحت ارتفاع معدلات البطالة إلى 5.1% مقابل 5.1% في آذار/مارس الماضي، بخلاف التوقعات عند 5.0%.

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كما تابعنا أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف ارتفاعاً إلى 28.4 ألف مقابل 27.7 ألف في آذار/مارس، بخلاف التوقعات عند 15.2 ألف وظيفة، وجاء ذلك على أعتاب حديث مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي للنظام المالي ميشيل بولوك حيال منصة المدفوعات الجديدة في المندي السنوي للجنة الأوراق المالية والاستثمارات الاسترالية في سيدني.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 11 من أيار/مايو والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 8 ألف طلب إلى 220 ألف طلب مقابل 228 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في الرابع من هذا الشهر تراجعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 1,680 ألف طلب مقابل 1,684 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان وصدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وتصريح البناء، واللتان قد يعكسان ارتفاعاً خلال نسيان/أبريل، حيث من المتوقع أن توضح تصاريح البناء ارتفاعاً 1.4% إلى 1,287 ألف تصريح مقابل تراجع 1.7% عند 1,269 ألف في آذار/مارس، كما قد تظهر المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً 6.2% إلى 1,209 ألف منزل مقابل تراجع 0.3% عند 1,139 ألف منزل.

كما تتطلع الأسواق أيضا من قبل أكبر دولة صناعية عالمياً للكشف عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 10.0 مقابل 8.5 في نيسان/أبريل، وصولاً إلى الحديث المرتقب لنائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد حيال التوقعات للسياسة الاقتصادية والنقدية في الندوة السنوية للجمعية الوطنية للضرائب في واشنطون.