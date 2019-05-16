شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو لأول مرة في أربعة جلسات أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة التاسعة في خمسة عشرة جلسة من الأدنى لها منذ 30 من أيار/مايو من 2017 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:50 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.1207 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1204، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1209، بينما حقق الأدنى له عند 1.1201.

هذا ومن المرتقب أن يلقي محافظ البنك المركزي الألماني جينز ويدمان عقب ساعات من الآن خطاباً تحت عنوان "تحديات النموذج الاقتصادي الألماني" في جمعية مصارف الادخار الألمانية في هامبورج، ويأتي ذلك قبل أن نشهد عن قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الميزان التجاري والتي قد تعكس تقلص الفائض إلى ما قيمته 19.0 مليار يورو مقابل 19.5 مليار يورو في شباط/فبراير الماضي.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري لإيطاليا والتي قد توضح اتساع الفائض إلى 4.24 مليار يورو مقابل 3.27 مليار يورو، ووسط فعليات اجتماعات مجموعة اليورو في بروكسل والتي يحضرها رئيس مجموعة اليورو ووزراء المالية للدول الأعضاء في منطقة اليورو بالإضافة إلى مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية ومحافظ البنك المركزي الأوروبي والتي تناقش العديد من القضايا المالية مثل آليات دعم اليورو والتمويل الحكومي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 11 من أيار/مايو والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 8 ألف طلب إلى 220 ألف طلب مقابل 228 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في الرابع من هذا الشهر تراجعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 1,680 ألف طلب مقابل 1,684 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان وصدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وتصريح البناء، واللتان قد يعكسان ارتفاعاً خلال نسيان/أبريل، حيث من المتوقع أن توضح تصاريح البناء ارتفاعاً 1.4% إلى 1,287 ألف تصريح مقابل تراجع 1.7% عند 1,269 ألف في آذار/مارس، كما قد تظهر المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً 6.2% إلى 1,209 ألف منزل مقابل تراجع 0.3% عند 1,139 ألف منزل.

كما تتطلع الأسواق أيضا من قبل أكبر دولة صناعية عالمياً للكشف عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 10.0 مقابل 8.5 في نيسان/أبريل الماضي، وصولاً إلى الحديث المرتقب لنائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد حيال التوقعات للسياسة الاقتصادية والنقدية في الندوة السنوية للجمعية الوطنية للضرائب في واشنطون.