شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل التداولات على تباين في الأداء وسط هدوء نسبي من القلق حيال الحمائية التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية، الاسترالية، النيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية و انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية اليوم الخميس مع تسعير المستثمرين لما أسفر عنه نتائج أعمال أكبر ثلاثة مصارف يابانية للربع الأول والتي جاءت مخيبة للآمال.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب الرئيس الصيني شي جينبينج عن أهمية أن تعامل الدول بعضها البعض بمساواة، موضحاً أن الوضع العالمي غير مستقر ونسيطر عليه حالة من عدم اليقين، مضيفاً أنه يدعوا الأمم لكي تقوم بفتح أسواقها وأن تعمل على دعم التجارة الدولية، وجاء ذلك عقب ساعات من أفادت وزير الخارجية الصيني بأن الولايات المتحدة هي من توصف الخلاف التجاري مع بلاده بحرب تجارية.

ونوه وزير الخارجية الصيني لكون ما تقوم به الصين هو محاولة للدفاع عن النفس فقط لا غير، موضحاً أنه في حالة عدم رغبة الولايات المتحدة في التجارة مع الصين، فأن هناك بلدان أخرى ستسد تلك الفجوة، موضحاً أنه سيكون هناك أثار للخلافات التجارية على الاقتصاد المحلي لبلاده، إلا أنه يمكن تخطيها وسط تأكيده على الثقة في الآفاق الاقتصادية لبكين.

كما أعرب عن أمال بكين في أن تتوقف واشنطون عن استخدام الأمن القومي كذريعة لقمع الشركات الصينية، موضحاً أن بلاده تحث أمريكا على خلق بيئة عادلة للشركات الصينية، وجاء ذلك عقب التقرير التي تطرقت لعزم الرئيس الأمريكي ترامب على التوقيع على حظر تعاملات شركة هواوي الصينية، وقد وقع بالفعل ترامس بالأمس أمر تنفيذي يمكن أن يمنع شركات الاتصالات الصينية هواوي وزي-تي-إي من بيع معداتها في أمريكا عقب ذلك.

وفي المقابل، نوه وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشن خلال شهادته في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأمريكي لكون المفاوضات التجارية مع الصين كانت جيدة إلى أن تراجعت الصين مؤخراً عن التزاماتها التجارية مع بلاده، موضحاً أنه من المرجح أن يتوجه إلى الصين قريباً لمواصلة المحادثات التجارية، ومضيفاً أن بلاده تقترب من التوصل إلى اتفاق مع كل من كندا والمكسيك حيال الرسوم الجمركية.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب أعرب يوم الثلاثاء الماضي عن كون المحادثات التجارية مع الصين لم تنهار، كما أفادت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية آنذاك أن بكين وواشنطون اتفقا على مواصلة المفاوضات التجارية، وجاء ذلك عقب إعلان الصين يوم الاثنين الماضي عن عزمها زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها مع سلع أمريكة تقدر بنحو 60$ مليار من 10% إلى 25% بحلول مطلع حزيران/يونيو المقبل.

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ونود الإشارة لكون قرار الصين في مطلع الأسبوع أوضح تصاعد حدة الحرب التجارية بينها وبين الولايات المتحدة التي رفعت في نهاية الأسبوع الماضي التعريفات الجمركية على السلع الصينية تقدر بقيمة 200$ مليار أيضا من 10% إلى 25% لتبلغ بذلك السلع الصينية التي تخضع لرسوم جمركية 25% نحو 250$ مليار، وذلك وسط تهديد إدارة الرئيس الأمريكي ترامب بفرض رسوم جمركية 25% على سلع صينية أخرى تقدر بنحو 325$ مليار قريباً.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب نوه في مطلع الأسبوع لكونه سيتحدث مع نظيره الرئيس الصيني جينبينج خلال قمة العشرين بحلول نهاية الشهر المقبل في اليابان، ولا تزال الأسواق تسعر فرص تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي والذي من المتوقع أن ينعكس على أرباح الشركات لاحقاً، وبالأخص عقب البيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الأمريكي والصيني بالأمس والتي جاءت في مجملها مخيبة للآمال.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.65% ليخسر 10.06 نقطة ويصل إلى المستوى 1,534.09، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.66% ليخسر هو الأخر 139.41 نقطة ويصل إلى المستوى 21,049.15.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فقد شهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.23% ليربح 8.73 نقطة ويصل إلى المستوى 3,735.82، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.37% ليربح هو الأخر 10.89 نقطة ويصل إلى المستوى 2,949.57.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.14% ليربح 40.96 نقطة ويصل إلى المستوى 28,309.67، بينما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.38% ليخسر 7.91 نقطة ويصل إلى المستوى 2,084.87.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.47% ليربح 47.95 نقطة ويصل إلى المستوى 10,179.53، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.13% ليربح هو الأخر 8.30 نقطة ويصل إلى المستوى 6,292.50.