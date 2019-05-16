شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب - تحليل صباحي - 16-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في جلسة اتسمت بالتذبذب ، جاء ارتفاع مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) مع إغلاق آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً طفيفة بلغت نسبتها 0.21% بما يعادل 12.81 نقطة ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة استناد المؤشر لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 6274.04 من جديد استعداداً لمهاجمته ، بشرط ثبات مستوى الدعم 6005.86 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6005.86 ومستوى المقاومة 6274.04 .