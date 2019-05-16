شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يحاول تعويض بعض خسائره – تحليل صباحي – 16-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول بذلك تعويض بعض خسائره السابقة ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.27% بما يعادل 106.43 نقطة ، وذلك وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، ليعيد اختبار مستوى المقاومة 8485.83 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير (من 7001.94 إلى 9403.05) ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض المؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 8485.83 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 8202.49 من جديد استعداداً لكسره .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8202.49 ومستوى المقاومة 8800.00 .
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عدد أسهم الشركات الرابحة 167
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 14
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عدد أسهم الشركات الثابتة 8
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عدد أسهم الشركات المتداولة 190
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