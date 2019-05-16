شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع معدلات البطالة في استراليا بخلاف التوقعات خلال نيسان/أبريل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي بيانات سوق العمل والتي أوضحت ارتفاع معدلات البطالة إلى نسبة 5.1% مقابل نسبة 5.1% في آذار/مارس الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لانخفاضها إلى نسبة 5.0%، وجاء ذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف ارتفاعاً إلى 28.4 ألف وظيفة مقابل 27.7 ألف وظيفة في آذار/مارس، بخلاف التوقعات عند 15.2 ألف وظيفة.

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